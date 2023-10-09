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ساكا إنجلترا إيران
ساككا خاض 30 مباراة دولية مع منتخب بلاده

المنتخب الإنجليزي يستبعد ساكا بسبب إصابته

لندن - فرانس برس
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سيغيب بوكايو ساكا جناح أرسنال عن صفوف منتخب إنجلترا الذي يستعد لخوض مباراتين، واحدة ودية، وأخرى ضمن تصفيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا عام 2024 بداعي الإصابة، بحسب ما أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاثنين.

وكان استبعاد ساكا متوقعا بعد أن غاب الأحد عن لقاء قمة الدوري الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي التي كسبها الأول بهدف دون رد.

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وتواجد ساكا في مقر تدريب المنتخب الإنجليزي "سان جورج بارك" حيث خضع لفحص باشراف الجهاز الطبي للمنتخب كما أعلن الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يضيف: تقرر أن يواصل اللاعب عملية تعافيه في صفوف ناديه,

ويتألق ساكا مع أرسنال هذا الموسم حيث سجل 5 اهداف وقام بخمس تمريرات حاسمة كذلك في 10 مباريات في مختلف المسابقات.

وسيغيب ساكا (22 عاما) الذي خاض 30 مباراة دولية، عن مباراتي إنجلترا ضد أستراليا الجمعة وإيطاليا الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

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