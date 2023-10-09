برناردو سيلفا: الخسارة أمام أرسنال ليست "نهاية العالم"

يرى برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي أن الخسارة الأولى التي يتعرض لها فريقه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ ثماني سنوات يوم الأحد "ليست نهاية العالم".

وبعد مباراة متكافئة سجل البديل غابرييل مارتينيلي هدفا قرب النهاية ليمنح فريقه الفوز 1-صفر ويرتفع رصيد أرسنال إلى 20 نقطة متساويا مع متصدر الدوري ومنافسه وجاره اللندني توتنهام هوتسبير. وتراجع سيتي للمركز الثالث برصيد 18 نقطة.

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وواجه سيتي، الذي خسر آخر مباراتين في الدوري، منافسة شرسة من أرسنال الذي تصدر المسابقة لفترة طويلة قبل أن يقلب سيتي الطاولة على الفريق اللندني في نهاية الموسم الماضي ليحقق اللقب في طريقه للفوز بثلاثية تاريخية.

وقال سيلفا في مقابلة مع موقع النادي: نحتاج للراحة ذهنيا وبدنيا استعدادا للمباريات المقبلة لأنها ستكون صعبة ونرفع المستوى في مواطن الضعف على غرار الموسم الماضي. سنحاول العودة أقوى من التوقف الدولي. ليست نهاية العالم. تعرضنا لمواقف أسوأ بكثير. يجب أن نحاول والعودة بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الممتاز والعودة إلى الصدارة حيث أعتقد أننا ننتمي.

ويخوض سيتي مباراته المقبلة في 21 من الشهر الجاري أمام برايتون اند هوف ألبيون. ويلعب أمام غريمه المحلي مانشستر يونايتد في 29 من نفس الشهر.