تيتي يتولى تدريب فلامنغو

تسلم تيتي المدرب السابق لمنتخب البرازيل لكرة القدم مهمة الإشراف على فلامنغو المنافس في الدوري المحلي بعد قرابة عام على رحيله عن تدريب "سيليساو" وذلك وفق ما أعلن أحد إداريي النادي، الاثنين.

وقال نائب رئيس النادي ماركوس براز لموقع "غلوبو إسبورتي" المتخصص: فلامنغو سعيد جداً بهذا الخيار وبواقع أن تيتي وافق، وسيتم تقديمه رسمياً يوم الثلاثاء.

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لينهي بذلك أسبوعين من التخمينات المتعلقة بهوية المدرب الذي سيخلف الأرجنتيني خورخي سامباولي المقال من منصبه.

ويعود تيتي الى مقاعد التدريب بعد قرابة عام على رحيله عن المنتخب الوطني عقب الإقصاء من ربع نهائي مونديال 2022 في ديسمبر الماضي.

وفي الفترة الممتدة من يونيو 2016 حتى نهاية 2022، قاد تيتي المنتخب البرازيلي في 81 مباراة، محققاً 60 انتصاراً مقابل 15 تعادلاً و6 هزائم فقط.

وفاز خلال مشواره بلقب كوبا أميركا عام 2019، لكن فترته مع "سيليساو" ستبقى ملطخة بالإقصاء من ربع نهائي كأس العالم مرتين على التوالي أمام بلجيكا في 2018 ثم كرواتيا العام الماضي.

وتخلى فلامنغو عن سامباولي في نهاية سبتمبر الماضي بعد خمسة أشهر فقط على توليه المهمة.