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لامين يامال برشلونة غرناطة
لامين تعرض للإصابة في مباراة غرناطة

في يومه التاريخي.. لامين يامال يزيد أوجاع برشلونة

برشلونة - رويترز
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أعلن نادي برشلونة يوم الاثنين أن نجمه الصاعد لامين يامال يعاني من إصابة في الفخذ تعرض لها في مباراة غرناطة ستجبره على الخضوع لتقييم مستمر مع قبل أطباء المنتخب الإسباني.

وأكد النادي الكاتالوني أن الإصابة لن تحرم نجمه الشاب من الانضمام إلى منتخب إسبانيا خلال المواجهتين أمام اسكتلندا الخميس المقبل، وأمام النرويج الأحد المقبل في تصفيات "يورو 2024" بشرط تجاوزه التقييم الطبي الذي سيخضع له من قبل الجهاز الطبي لمنتخب بلاده.

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وأصبح يامال أصغر لاعب يسجل أهدافا في الدوري الإسباني وهو في سن 16 عاما و87 يوما بعد أن سدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة في مرمى غرناطة الأحد.

وفي وقت سابق تأكد غياب جول كوندي عن منتخب فرنسا بعد تعرضه للإصابة في مباراة غرناطة لينضم إلى قائمة المصابين في برشلونة وهم بيدري وفرينكي دي يونغ وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.

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