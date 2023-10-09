منتخب فرنسا يفتقد كوندي وأوباميكانو أمام هولندا

يفتقد المنتخب الفرنسي لجهود المدافعين دايوت أوباميكانو وجول كوندي خلال المواجهة أمام هولندا في تصفيات يورو 2024 بجانب المواجهة الودية أمام اسكتلندا.

وأوضح اتحاد الكرة الفرنسي يوم الاثنين، أن كوندي يعاني من إصابة في أربطة الركبة تعرض لها خلال مواجهة فريقه برشلونة أمام غرناطة، فيما يعاني أوباميكانو من إصابة في عضلة الفخذ تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونخ أمام فرايبورغ.

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واستدعى المدرب ديدييه ديشان كل من مالو غوستو وأكسيل ديساسي ثنائي تشيلسي لتعويض غياب الثنائي المصاب.

ويلتقي منتخب فرنسا، وصيف بطل كأس العالم، مع هولندا في أمستردام يوم الجمعة المقبل، ثم يواجه اسكتلندا وديا يوم الثلاثاء في ليل.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات بفارق ست نقاط عن هولندا.