ميلان يضيف اسم الهداف جيرو إلى قائمة حراس المرمى

أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم طرح قميص حارس مرماه يحمل اسم أوليفييه جيرو للبيع بعد الأداء البطولي الذي قدمه المهاجم في الدفاع عن مرماه في الفوز 1-صفر على جنوى يوم السبت، كما أضافه إلى قائمة الحراس في موقعه الرسمي.
وحصل مايك ماينان حارس مرمى ميلان على بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع وحل محله جيرو الذي تألق في التصدي لمحاولة من جورج بوشكاش قبل صافرة النهاية.
كما أضاف ميلان اسم جيرو إلى قائمة حراس مرمى الفريق الأول على موقعه على الانترنت.
وقال ميلان في بيان: أصبح أوليفييه جيرو جزءا من تاريخ ميلان بالدفاع ببسالة عن مرمى ميلان في الدقائق الأخيرة من مباراتنا أمام جنوى.
وأضاف: قرر النادي تكريم أدائه في خط الدفاع الأخير بإدراج اسمه على قائمة حراس المرمى. علاوة على ذلك، يمكن للجماهير الآن شراء قميص حارس المرمى وإضافة جيرو 9 إليه.
ونفد القميص الأساسي لحارس المرمى من متجر ميلان الرسمي يوم الاثنين.
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