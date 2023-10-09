بايرن ينوي تمديد عقد ليروي ساني

أكد كريستوف فريوند المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن النادي يهدف لتجديد عقد المهاجم الألماني ليروي ساني والذي ينتهي صيف 2025.

وانضم ساني (27 عاماً) لبايرن في عام 2020 ويقدم أداء مميزا هذا الموسم إذ سجل سادس أهدافه في المباراة التي فاز بها بايرن على فرايبورغ 3 - صفر يوم الأحد.

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وقال فريوند عقب المباراة : بالتأكيد سنبدأ المحادثات خلال الأسابيع المقبلة. إنه لاعب استثنائي، لاعب مهم لبايرن ميونخ. سيكون من الرائع إذا استمر مع بايرن ميونخ لفترة طويلة.

وأضاف : إنه في مستوى جيد ويستمتع باللعب كل ثلاثة أيام. كلنا نعلم أنه لاعب كرة قدم جيد. ولكن الأداء الذي يقدمه بشكل ثابت أمر غير معتاد.