أوليفر كان يشعر بـ"الدهشة" من انتقادات هونيس

أعرب أوليفر كان الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني عن دهشته من الانتقادات التي وجهها له أولي هونيس الرئيس الشرفي للنادي البافاري عندما اعتبر تعيين الحارس الأسطوري "خطأ كبيراً".



وأشار كان في تصريحات لصحيفة "بيلد" يوم الثلاثاء: بصراحة أنا مندهش، بايرن وأنا اتفقنا في الصيف على رغبتنا في طي هذه الصفحة بشكل ودي، وأنني أود أن أبقى جزءا من عائلة بايرن في المستقبل، أنا متمسك بذلك، لكن تصريحات أولي هونيس لا تساهم بالضرورة في تعاون محترم.

وقال هونيس عن تعيين كان: الشيء الأكثر أهمية عندما تريد تغيير شيء ما هو أن تبدأ بنفسك وأن تعترف بارتكاب أخطاء، واختيار أوليفر كان لمنصب الرئيس التنفيذي كان خطأ كبيرا، وعندما اكتشفت عدم قدرته قمت بتغييره مع كارل هاينز رومينيغه.

وتولى كان منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري خلفا لرومينيغه في 2021، قبل أن يتم الإطاحة به في نهاية الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري للمرة الـ11 على التوالي.

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