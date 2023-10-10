الأروغوياني دييغو ألونسو يتولى تدريب إشبيلية

استعان إشبيلية الإسباني بالمدرب الأوروغوياني دييغو ألونسو للإشراف عليه خلفاً لخوسيه لويس مينديليبار، وفق ما أعلن النادي الأندلسي الثلاثاء.
ووقع المدرب السابق لمنتخب الأوروغواي، البالغ من العمر 48 عاماً، عقداً مع النادي الأندلسي حتى نهاية الموسم الحالي ليصبح بذلك رابع مدرب يشرف على الفريق خلال أكثر من عام بقليل.
وأقيل مينديليبار الأحد بعدما دفع ثمن البداية السيئة في الدوري لدرجة أنه لم تشفع له قيادته النادي الأندلسي الى لقب مسابقة "يوروبا ليغ" الموسم الماضي.
واستلم ابن الـ62 عاماً المهمة في مارس الماضي وقاد الفريق بعدها بشهرين إلى تعزيز رقمه القياسي والفوز بلقب "يوروبا ليغ" للمرة السابعة، إضافة إلى تجنيبه الهبوط الى الدرجة الثانية.
لكن وبعد التعادل 2-2 في الوقت القاتل السبت ضد رايو فايكانو، يجد إشبيلية نفسه في المركز الرابع عشر بانتصارين فقط في ثماني مباريات.
وقاد مينديليبار إشبيلية لتخطي مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في طريقه إلى نهائي المسابقة القارية حيث تغلب فريقه على روما الإيطالي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بركلات الترجيح.
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