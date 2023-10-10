البلجيكي هازارد يعتزل كرة القدم بعمر 32 عاماً

أعلن لاعب الوسط البلجيكي إيدن هازارد البالغ عمره 32 عاما، اعتزاله كرة القدم على الصعيد الاحترافي يوم الثلاثاء بعدما انتهى عقده مع ريال مدريد الصيف الماضي.

وقال هازارد لاعب ريال مدريد السابق في بيان عبر حسابه على "إنستغرام": يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب. بعد 16 عاما وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف.

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وأتبع: لقد حققت حلمي ولعبت واستمعت في الكثير من الملاعب حول العالم. خلال مسيرتي كنت محظوظا بمقابلة مدربين وزملاء رائعين. شكرا للجميع على هذه الأوقات الرائعة وسأفتقدكم جميعا.

ورغم مشاركته المحدودة مع ريال مدريد، فقد توج هازارد بالعديد من الألقاب مع النادي الإسباني بينها دوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري المحلي.

ورحل هازارد عن ريال مدريد في يونيو الماضي بعد فسخ عقده قبل موسم واحد من نهايته، حيث مر الجناح البلجيكي بأربعة مواسم كارثية منذ انضمامه قادما من تشيلسي.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد في 2019 لكنه عانى من العديد من الإصابات وفشل في التأقلم مع الفريق.

وأضاف هازارد أود أيضا أن أتوجه بالشكر للأندية التي لعبت لها: ليل وتشيلسي وريال مدريد وكذلك للاتحاد البلجيكي لكرة القدم لاختياري في المنتخب الوطني.

وزاد: كما أتوجه بشكر خاص لعائلتي وأصدقائي وكافة المستشارين حولي وكل الأشخاص الذين كانوا بالقرب مني في السراء والضراء، وأخيرا شكرا جزيلا لكم أيها الجماهير التي تابعتني وساندتني طوال هذه السنوات، وكذلك على تشجيعكم في كل مكان لعبت له.

واختتم هازارد بيانه قائلا: الآن حان الوقت للاستمتاع مع أحبائي وخوض تجارب جديدة. أراكم قريبا خارج الملعب يا أصدقائي.

وانضم هازارد إلى تشيلسي قادما من ليل في 2012 وتوج بالدوري الأوروبي في 2013 و2019 مع النادي اللندني. وفاز أيضا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2015 و2017 وكذلك كأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخاض مباراته الدولية الأولى مع بلجيكا عام 2008 وسجل 33 هدفا في 126 مباراة، وقاد منتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018 في روسيا قبل اعتزاله دوليا عقب الخروج من دور المجموعات في كأس العالم العام الماضي في قطر.