فوز تركيا وإيطاليا بتنظيم "يورو 2030"

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منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الثلاثاء تركيا وإيطاليا شرف تنظيم كأس أوروبا "يورو 2030" بعدما فاز ملف المملكة المتحدة وإيرلندا بتنظيم النسخة التي تسبقها.
وكان قرار اللجنة التنفيذية متوقعا كون الملف المشترك لبريطانيا وإيرلندا كان وحيدا بعد انسحاب تركيا من السباق لنسخة 2028، والأمر ينطبق على الملف الإيطالي-التركي لعام 2032.
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وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأربعاء الماضي أن تركيا انسحبت من السباق لنسخة 2028، فبات الملف المشترك للمملكة المتحدة وإيرلندا من دون منافس.
وتستضيف ألمانيا تستضيف النسخة المقبلة من البطولة القارية من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.
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