فوز ملف المملكة المتحدة وأيرلندا بتنظيم "يورو 2028"

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن فوز الملف المشترك بين المملكة المتحدة وأيرلندا باستضافة بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2028".
وكانت آخر مرة استضافت فيها أحد الدول المستضيفة "إنجلترا، اسكتلندا، إيرلندا الشمالية، ويلز وإيرلندا" هي نسخة 1996 التي استضافتها إنجلترا وفازت بها ألمانيا.
ويشمل الملف 10 ملاعب، بواقع ستة ملاعب في إنجلترا وملعب واحد في كل من إيرلندا الشمالية وإيرلندا واسكتلندا وويلز.
والملاعب الستة في إنجلترا هي ويمبلي واستاد توتنهام وملعب الاتحاد وسانت جيمس بارك وفيلا بارك والملعب الجديد لإيفرتون في براملي مور دوك.
مادة اعلانية
ومن المقرر أن يستضيف ملعب كاسيمنت بارك في بلفاست واستاد أفيفا في دبلن وهامبدن بارك في غلاسكو وملعب الألفية في كارديف باقي فعاليات البطولة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الإبقاء على مسمى يورو 2020 لبطولة كأس أوروباأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الخميس، أن كأس أوروبا المقبلة ستُبقي على اسمها "يورو 2020"، وذلك على الرغم من إرجائها حتى صيف 2021 بسبب ... رياضة عالمية
-
جوائز "يويفا".. أفضل لاعب بين ميسي وهالاند ودي برويناختير الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إرلنغ هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين، ضمن قائمة نهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب كرة قدم من قبل الاتحاد ... رياضة
-
بعد الفضيحة التحكيمية.. "يويفا" يكشف موقف برشلونة من المشاركات القاريةأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الخميس، أنه سمح مؤقتا لبرشلونة بطل إسبانيا بالمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا وسط تحقيقات في ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية