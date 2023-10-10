فوز ملف المملكة المتحدة وأيرلندا بتنظيم "يورو 2028"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن فوز الملف المشترك بين المملكة المتحدة وأيرلندا باستضافة بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2028".

وكانت آخر مرة استضافت فيها أحد الدول المستضيفة "إنجلترا، اسكتلندا، إيرلندا الشمالية، ويلز وإيرلندا" هي نسخة 1996 التي استضافتها إنجلترا وفازت بها ألمانيا.



ويشمل الملف 10 ملاعب، بواقع ستة ملاعب في إنجلترا وملعب واحد في كل من إيرلندا الشمالية وإيرلندا واسكتلندا وويلز.



والملاعب الستة في إنجلترا هي ويمبلي واستاد توتنهام وملعب الاتحاد وسانت جيمس بارك وفيلا بارك والملعب الجديد لإيفرتون في براملي مور دوك.

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ومن المقرر أن يستضيف ملعب كاسيمنت بارك في بلفاست واستاد أفيفا في دبلن وهامبدن بارك في غلاسكو وملعب الألفية في كارديف باقي فعاليات البطولة.