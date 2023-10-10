مالك نابولي يسخر من إنريكي: انظروا ماذا يفعل في فرنسا

حافظ أوريليو دي لورينتس مالك ورئيس نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم على تقليده ومواقفه الإعلامية المثيرة للجدل، بعدما سخر من الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي حين استلام الإشراف على الفريق الجنوبي.

وقال دي لورينتس خلال ندوة في إحدى جامعات روما يوم الثلاثاء: تواصلت مع لويس إنريكي بعد رحيل لوتشيانو سباليتي الصيف الماضي، ومن الجيد أنه ذهب إلى فرنسا، انظروا ماذا يفعل هناك "في إشارة إلى خسارة باريس الثقيلة أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا واحتلاله المركز الثالث في الدوري المحلي".

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وأضاف: لويس إنريكي لم يقنعني حتى في المفاوضات التي دارت بيننا وامتدت 3 أيام.

وحول رودي غارسيا المدرب الفرنسي الذي يتولى تدريب نابولي أجاب: مع غارسيا، أواجه وقتاً سيئاً. أنا رجل أعمال، ومن واجبي أن أهتم بعملي. سأتخذ القرارات الصحيحة عندما يحين الوقت. عليك دائماً أن تفعل ذلك، لكن يجب التفكير في أي قرار قبل اتخاذه.

وازداد وضع غارسيا صعوبة بعد تلقي نابولي هزيمته الثانية توالياً بين جمهوره، بخسارته الأحد أمام فيورنتينا 1-3 في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ودخل حامل اللقب اللقاء على خلفية خسارته في منتصف الأسبوع الماضي على ملعبه "دييغو أرماندو مارادونا" أمام ريال مدريد الإسباني 2-3 في دوري أبطال أوروبا.