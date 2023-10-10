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وسط ميلان
مدينة ميلان ضمن القائمة المرشحة لاستضافة مباريات البطولة

10 مدن إيطالية مرشحة لاستضافة مباريات "يورو 2030"

روما - د ب أ
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء قائمة مبدئية تضم عشر مدن محتملة لاستضافة مباريات يورو 2032، إذ خلال ثلاثة أعوام سيحدد المواقع المستضيفة للبطولة القارية التي ينظمها بالاشتراك مع نظيره التركي.

وهناك مهلة أمام اتحاد الكرة الإيطالي حتى 26 أكتوبر 2026 لاختيار المدن الخمس المستضيفة ليورو 2032، إذ تضم القائمة المبدئية العاصمة روما، ميلان، نابولي، تورينو وجنوى، باري، بولونيا، فلورنسا، فيرونا وكالياري.

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وقال غابريلي غرافينا رئيس اتحاد الكرة الإيطالي: إنه حدث هام، بلادنا لم تحظ بفرصة تنظيم مثل هذه البطولة الكبيرة لكرة القدم منذ مونديال إيطاليا 1990، وهذا الأمر يصب في مصلحة كرة القدم العالمية.

وأشار: هناك بعض المشروعات التنفيذية التي تم تمويلها بالفعل مثل تلك الموجودة في بولونيا وفلورنسا وكالياري، سيكون هناك مجموعة من المعايير للوفاء بها والتي سنعتمدها قريبًا ونأمل أن يشارك فيها الجميع.

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