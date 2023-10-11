الأرجنتين والبرازيل تسعيان للإبقاء على سجلهما المثالي في التصفيات

يسعى العملاقان الأرجنتيني بطل العالم والبرازيلي إلى المحافظة على سجلهما المثالي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، وذلك حين يلعبان على أرضيهما يوم الخميس في الجولة الثالثة ضد الباراغواي وفنزويلا توالياً.

وبدأت الأرجنتين مشوارها نحو مونديال 2026 حين ستدافع عن اللقب الذي توجت به نهاية 2022 في قطر على حساب فرنسا بركلات الترجيح، بالفوز على الإكوادور 1-0 في بوينوس أيرس ثم بوليفيا 3-0 في لاباز، فيما فازت البرازيل على بوليفيا 5-1 خارج الديار ثم البيرو في ليما 1-0.

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وتصدّر ليونيل ميسي تشكيلة الأرجنتين التي استدعاها المدرب ليونيل سكالوني لمباراتي الباراغواي ثم البيرو يوم الثلاثاء في ليما، حتى قبل عودته إلى فريقه إنتر ميامي الأميركي الذي ابتعد عنه بسبب الإصابة.

وبعد غيابه عن فريقه بسبب معاناته من "مشكلة عضلية" واكتفائه بخوض 37 دقيقة فقط منذ الثالث من سبتمبر، عاد أفضل لاعب في العالم سبع مرات الى إنتر ميامي يوم السبت ودخل في الدقيقة 55 من دون أن ينجح في تجنيبه الهزيمة أمام ضيفه سينسيناتي 0-1 والفشل بالتالي في التأهل الى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

ولعب ميسي الدور الرئيس في قيادة الأرجنتين الى الفوز في مباراتها الأولى في التصفيات من خلال تسجيل الهدف الأول في مرمى الإكوادور، قبل أن يغيب عن المباراة الثانية ضد بوليفيا بهدف إراحته.

وتبدو الأرجنتين التي تفتقد الجناح النجم أنخل دي ماريا بسبب الإصابة، مرشحة لتحقيق فوزها البيتي الأول على الباراغواي في تصفيات كأس العالم منذ سبتمبر 2012 (3-1)، وذلك في ظل معاناة ضيفتها التي اكتفت بنقطة من مباراتيها الأوليين ما أدى الى إقالة المدرب الأرجنتيني غييرمو باروس سكيلوتو واستبداله بمواطنه دانيال غارنيرو الذي يبدأ مشواره بمواجهة منتخب بلاده في اختبار شاق.

وعلى غرار غريمتها التاريخية الأرجنتين، تبدو البرازيل مرشحة لتحقيق فوزها الثالث توالياً في مواجهة ضيفتها فنزويلا التي جمعت ثلاث نقاط من مباراتيها الأوليين بالفوز على الباراغواي 1-0 بفضل هدف لسالومون روندون من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع في الجولة الثانية التي شهدت أيضاً فوزاً قاتلاً لـ"سيليساو" على البيرو خارج الديار بهدف سجله ماركينيوس في الدقيقة الأخيرة.

وكان المدرب فرناندو دينيز "راضياً جداً عما قدمناه خلال المباراتين (الأوليين في التصفيات). النتيجة إيجابية جداً".

وقرر دينيز الذي سيترك مهمته الموقتة الصيف المقبل للإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن يستدعي نجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن النادي الملكي والنافذة الدولية الماضية.

وبعد مواجهة فنزويلا التي خسرت مبارياتها الأربع الأخيرة مع "سيليساو" في تصفيات كأس العالم ولم تفز على أبطال العالم خمس مرات في أي من المواجهات الرسمية بينهما إن كان في التصفيات أو كوبا أميركا (فازت مرة واحدة ودياً عام 2008 بهدفين نظيفين)، يسافر رجال دينيز الى مونتيفيديو لمواجهة الغريمة الأخرى الأوروغواي التي منيت في الجولة الماضية ضد الإكوادور (1-2) بهزيمتها الأولى بعد ثلاثة انتصارات بقيادة مدربها الجديد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.

وتفتتح الأوروغواي الجولة الثالثة بمواجهة صعبة أخرى أمام مضيفتها كولومبيا الباحثة عن نقطتها السابعة وبالتالي البقاء قريبة من الأرجنتين والبرازيل أو حتى التفوّق عليهما أو على أحدهما في حال التعثر أمام الباراغواي وفنزويلا.

وبعد المعاناة على الارتفاع العالي في كيتو، تجد الأوروغواي نفسها الخميس أمام ظروف صعبة أخرى في بارانكيا حيث تلعب كولومبيا مبارياتها البيتية على أمل الاستفادة من اعتيادها على الطقس الحار جداً هناك.

والارتفاع العالي سيشغل أيضاً بال الإكوادور حين تحل ضيفة على بوليفيا في لاباز حيث تسعى الأخيرة الى استعادة توازنها بعد خسارتها مباراتيها الأوليين، فيما تبحث ضيفتها عن فوز ثانٍ أو العودة أقله بنقطة التعادل.

وتتواجه تشيلي مع البيرو في ديربي محيط الهادئ حيث يسعى كل من المنتخبين الى فوزه الأول بعد الاكتفاء بنقطة في الجولتين الأوليين.