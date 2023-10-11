الاتحاد الإيطالي يحقق مع فاجولي بشأن "مراهنات" رياضية

فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في أغسطس تحقيقاً بحق لاعب وسط نادي يوفنتوس الدولي نيكولو فاجولي، لتحديد ما إذا قام بمراهنات رياضية، وفق ما أفاد مصدر لوكالة "فرانس برس" مؤكداً بذلك معلومات وردت في الصحافة الإيطالية، الأربعاء.

ويُشتبه أن فاجولي، ابن الـ 21 عاماً الذي استُدعي مرة واحدة حتى الآن إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي، استخدم عدة حسابات مختلفة على الإنترنت للمراهنة في منصات سرية.

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وإذا ثبت انتهاك المادة 24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، فيواجه فاجولي خطر الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة قدرها 25 الف يورو.

وشارك فاجولي في ست مباريات هذا الموسم مع يوفنتوس القادم بدوره من موسم صعب جداً، إذ حسم من رصيده 10 نقاط لاتهامه بالتلاعب في بيانات اللاعبين، ما تسبّب بحلوله في المركز السابع الذي خوّله المشاركة في مسابقة "كونفرنس ليغ"، لكن الاتحاد الأوروبي للعبة استبعده عنها بسبب مخالفات مرتبطة باللعب المالي النظيف.

وبدأ يوفنتوس الموسم الجديد بضربة أخرى بعد إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا لثبوت تناوله المنشطات، ما يجعله مهدداً بحرمانه من اللعب لمدة أربعة أعوام، في عقوبة قد تُخفّض إلى عامين إذا ثبت عدم تعمده تناول المادة المحظورة.