بوين: استبعادي من قائمة إنجلترا أصابني بالحزن

استغل جارود بوين مهاجم وست هام يونايتد خيبة أمله بعد استبعاده من تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت لكأس العالم لكرة القدم 2022 كحافز رئيسي لتقديم "أفضل أداء" خلال مسيرته ليعود لمنتخب إنجلترا.



وسيكون اللاعب البالغ عمره 26 عاما ضمن تشكيلة إنجلترا لمواجهة أستراليا وديا يوم الجمعة وأمام إيطاليا في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا على ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء.



وخاض بوين جميع مبارياته الأربع مع إنجلترا في الفترة السابقة لكأس العالم في قطر ما أدى لحزنه بشدة بعد استبعاده من التشكيلة النهائية.



وأبلغ بوين الصحفيين عقب المران في سانت جورج بارك يوم الثلاثاء: شعرت بخيبة أمل لتفويت الفرصة لكن هذا ما حدث، كان علي التعامل مع الأمر وكل ما يمكنني فعله هو الاستمرار في لعب كرة القدم والوصول للمستوى الذي أستطيع اللعب به وكل الأمور ستعود لطبيعتها.



وواصل: لقد خضت فترة إعداد جيدة للموسم الجديد وخضت بعض المباريات الجيدة وسجلت أهدافا ويمكنك اكتساب الثقة والزخم من كل مباراة تلعبها. بالنسبة لي هذا كل ما حاولت القيام به، أن أواصل لعب كرة القدم مع فريق قوي بابتسامة على وجهي لأنك تعلم أن هذا ما يجعلني لاعبا جيدا حين ألعب والابتسامة على وجهي.



وشعر بوين بالسعادة في الأيام القليلة الماضية عقب حصوله على الاستدعاء من ساوثغيت يوم الخميس ثم التوقيع على عقد جديد مع وست هام لمدة سبع سنوات يوم الأحد.



وسجل بوين 45 هدفا في 167 مباراة مع وست هام من بينهم هدف الفوز على فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في يونيو الماضي وهو هداف الفريق بخمسة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي.



ويمكن أن يختتم الأسبوع بخوض مباراته الدولية الأولى على ملعب ويمبلي، وقال بوين: سيكون ذلك بمثابة الوصول للقمة. كطفل صغير تحلم باللعب لبلدك ولا تعتقد أن هذا سيحدث إطلاقا. لكن أنا هنا الآن وأريد اللعب في ويمبلي وأتمنى الحصول على فرصة لذلك.



وأضاف أن كونه أبا جديدا، بعدما رزق مع شريكته داني داير بفتاتين توأم نهاية مايو ، جعله أكثر نضجا، وقال: تحاول إبعاد كرة القدم عن حياتك الخاصة قدر الإمكان لأنك قد تخوض مباراة سيئة ولا تريد أن تؤثر عليك في المنزل مع أطفالك. إنها مجرد لحظة خاصة. كل مرة تعود فيها إلى المنزل تكون متحمسا لرؤيتهم وحين تنهي المباراة تكون متحمسا لرؤيتهم.



وتتصدر إنجلترا المجموعة الثالثة ولها 13 نقطة من خمس مباريات، وتمتلك كل من إيطاليا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية سبع نقاط.



مادة اعلانية