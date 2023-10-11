تعيين وين روني مدرباً لبرمنغهام

أعلن نادي برمنغهام الذي يلعب في دوري "تشامبيونشيب" الإنجليزي لكرة القدم (المستوى الثاني)، الأربعاء، تعيين وين روني نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق مدرباً له بعقد لثلاث سنوات ونصف.

وقال روني البالغ 37 عاماً: أنا سعيد جداً بالانضمام إلى برمنغهام في هذا الوقت المثير. من الواضح ان مجلس الإدارة يملك مشروعاً ومصمم على تحقيق طموحاته للنادي. أتطلع قدما للبدء بعملي.

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وسيضم الجهاز الفني لروني كل من الدوليين السابقين أشلي كول وزميله السابق في مانشستر يونايتد الإيرلندي جون أوشي.

وتخلى برمنغهام عن مدربه السابق جون يوستاس قبل أيام على الرغم من احتلاله المركز السادس حاليا في دوري "تشامبيونشيب".

وكان روني توصل إلى اتفاق مع نادي دي سي يونايتد الأميركي قبل أيام يقضي بإنهاء تعاونهما، عقب فشل النجم الإنجليزي السابق في قيادة نادي العاصمة إلى الأدوار الإقصائية.

ويعتبر روني ثالث افضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد تسجيله 208 اهداف في 481 مباراة، ويتقدم عليه هاري كين هداف توتنهام سابقاً ومهاجم بايرن ميونيخ الالماني حالياً (213) وآلان شيرر هداف نيوكاسل السابق حامل الرقم القياسي برصيد 260 هدفا.