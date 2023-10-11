سكالوني يثير الشكوك حول مشاركة ميسي أمام باراغواي

قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين يوم الأربعاء إن الشكوك لا تزال تحوم حول مشاركة القائد ليونيل ميسي في مباراة باراغواي بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وانضم ميسي إلى تشكيلة أبطال العالم رغم غيابه عن الملاعب بسبب مشكلة عضلية تعرض لها منذ شهر وأبعدته عن مباريات فريقه إنتر ميامي الأميركي.

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وقال سكالوني إن المهاجم البالغ عمره 36 عاما تدرب جيدا قبل مباراة يوم الخميس.

وأضاف للصحفيين "بالنسبة له، حصة تدريبية أخرى مهمة وسأتحدث معه لأقرر ما إذا كان سيلعب أم لا لكن يجب أن أتحدث معه أولا وقبل كل شيء يجب أن أتأكد من إمكانية مشاركته من البداية. لدينا مباراة أخرى خلال أربعة أيام أمام بيرو وليس من السهل تحديد مدى جاهزيته والشيء المهم هو أن يشعر بالراحة. ما يجعلنا هادئين هو أنه إذا لم يكن جاهزا فإن من سيحل محله سيفعل المطلوب أيضا".

ولم تضم تشكيلة بطلة العالم 2022 المصابين أنخيل دي ماريا وأنخيل كوريا لكنها ضمت باولو ديبالا الذي تعرض لإصابة في الركبة أثناء مباراة مع فريقه روما يوم الأحد الماضي.

وأضاف سكالوني "نعلم أنهم غيابات مؤثرة لكن من سيحل محلهم يتمتعون بقدرات كبيرة".

وتستضيف الأرجنتين باراغواي على استاد مونومنتال في بوينس أيرس قبل أن تواجه بيرو في ليما يوم الثلاثاء المقبل.