غياب أوباميكانو عن بايرن 3 أسابيع

وضع القراءة
100% حجم الخط
سيغيب الفرنسي الدولي دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ الألماني لفترة تصل إلى 3 أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة اليسرى بحسب ما أكده النادي البافاري يوم الأربعاء.
وذكر بايرن: الفحوص الطبية أظهرت أن دايوت أوباميكانو يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، تعرض لها خلال المواجهة أمام فرايبورغ، وسيغيب لبعض الوقت. بينما توقعت وسائل إعلام أن يستمر غيابه لمدة 3 أسابيع.
مادة اعلانية
وكشف النادي البافاري أن مدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت قطع خطوة جديدة على طريق التعافي، وبدأ الركض مجدداً في إطار تأهيله عقب تعرضه لإصابة في الركبة.
وفي غياب دايوت أوباميكانو ودي ليخت، يعتبر كيم مين جاي الوافد الجديد من نابولي، هو المدافع الوحيد من أصحاب الخبرة المتاح للمشاركة تحت إمرة المدرب توماس توخيل.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
منتخب فرنسا يفتقد كوندي وأوباميكانو أمام هولندايفتقد المنتخب الفرنسي لجهود المدافعين دايوت أوباميكانو وجول كوندي خلال المواجهة أمام هولندا في تصفيات يورو 2024 بجانب المواجهة الودية أمام ... رياضة عالمية
-
بعد أدائه أمام سيتي.. أوباميكانو يتعرض للعنصريةاستنكر نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الأربعاء، الإهانات العنصرية التي استهدفت مدافعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو عبر مواقع التواصل ... رياضة عالمية
-
بايرن ينوي تمديد عقد ليروي سانيأكد كريستوف فريوند المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن النادي يهدف لتجديد عقد المهاجم الألماني ليروي ساني والذي ينتهي صيف 2025.وانضم ساني (27 عاماً) ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية