غياب أوباميكانو عن بايرن 3 أسابيع

سيغيب الفرنسي الدولي دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ الألماني لفترة تصل إلى 3 أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة اليسرى بحسب ما أكده النادي البافاري يوم الأربعاء.

وذكر بايرن: الفحوص الطبية أظهرت أن دايوت أوباميكانو يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، تعرض لها خلال المواجهة أمام فرايبورغ، وسيغيب لبعض الوقت. بينما توقعت وسائل إعلام أن يستمر غيابه لمدة 3 أسابيع.

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وكشف النادي البافاري أن مدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت قطع خطوة جديدة على طريق التعافي، وبدأ الركض مجدداً في إطار تأهيله عقب تعرضه لإصابة في الركبة.

وفي غياب دايوت أوباميكانو ودي ليخت، يعتبر كيم مين جاي الوافد الجديد من نابولي، هو المدافع الوحيد من أصحاب الخبرة المتاح للمشاركة تحت إمرة المدرب توماس توخيل.