ماغواير: بيكهام أنقذني من أزمتي

أكد هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا أن المكالمة الهاتفية التي أجراها معه الأسطورة ديفيد بيكهام عنت له الكثير بعد استهدافه من قبل جماهير اسكتلندا.

وسجل ماغواير هدفا بالخطأ في شباك إنجلترا خلال الفوز على اسكتلندا في غلاسكو وديا بنتيجة 3 -1 الشهر الماضي، لتستهدفه الجماهير بعدها وتطلق صيحات الاستهجان ضده كلما لمس الكرة.

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وقال ماغواير في حديث نقلته "بي.بي.سي" يوم الأربعاء: تحدثت إلى بيكهام بعد المباراة، هو من تواصل معي لذا كان تصرفا رائعا من جانبه وأنا أقدر ذلك حقا. الأمر يعني لي الكثير، كنت أتحدث طوال مسيرتي عن ديفيد بيكهام ، كونه لاعبا تابعته وأنا فتى صغير، وهذا يظهر مدى رقيه من خلال تواصله معي، إنه شيء أقدره حقا، كان مؤثرا حقا.

وزاد ماغواير: لقد ذكرني بالمسيرة التي عشتها حتى الآن، واللحظات الكبرى التي عشتها في مسيرتي. أعتقد أنه عندما تمر بلحظات صعبة، يتعين عليك أن تتذكر تجارب وذكريات سابقة وأين وصلت في حياتك المهنية وما مررت به.

وختم: كل مسيرة تشهد صعودًا وهبوطًا، خاصة عندما تصل إلى ما وصلت إليه، من حيث كوني قائد لأكبر نادٍ في العالم لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، لقد تواجد في هذا الوضع ويعرف كيف يكون الأمر.