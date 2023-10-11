ناغلسمان يقود أول حصة تدريبية مع منتخب ألمانيا

أشرف جوليان ناغلسمان المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا على أول حصة تدريبة للماكينات بمشاركة 25 لاعباً استعدادا لمواجهة منتخب أميركا وديا السبت المقبل.

وجرى مران المنتخب الألماني على ملعب نادي نيو إنغلاند ريفوليوشن الأمريكي، استعدادا للمباراتين الوديتين أمام أميركا والمكسيك يومي السبت المقبل و17 الأكتوبر الجاري.

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وشارك ماتس هوميلس مدافع بوروسيا دورتموند والذي عاد للمنتخب الألماني بعد غياب عامين، في المران دون مشاكل بعد استبداله خلال مباراة فريقه أمام يونيون برلين السبت الماضي.

ومن المتوقع وصول كاي هافيرتز لاعب وسط ارسنال في وقت لاحق من يوم الأربعاء بعد خضوعه لجراحة في الأسنان، وحينها ستكتمل قائمة الفريق بوجود 26 لاعبا.

وتم تعيين ناغلسمان في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا الشهر الماضي خلفا لهانسي فليك، الذي أقيل من منصبه بسبب تواصل النتائج المخيبة للآمال للماكينات قبل استضافة ألمانيا لبطولة كأس أوروبا "يورو 2024".