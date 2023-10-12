بنزيمة: سعيد بمستوى كرة القدم في السعودية

قال كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد حامل لقب مسابقة الدوري إنه انضم للفريق بعدما حقق كل شيء مع فريقه السابق ريال مدريد وأراد تجربة تحد جديد والمشاركة في مشروع دوري روشن السعودي.

وانضم بنزيمة إلى الاتحاد قادما من ريال مدريد في يونيو الماضي في عقد يمتد حتى عام 2026.

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وكشف بنزيمة في مقابلة على حساب رابطة الدوري السعودي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي يوم الأربعاء "أردت المجيء للسعودية مع بدء مشروع كرة القدم هنا إذ بدا أنه مشروع ضخم من كل النواحي وأردت أن أكون جزءا منه والمساعدة فيه وهذا أحد الأسباب التي جعلتي آتي إلى هنا".

وأكد بنزيمة سعادته باللعب في الاتحاد قائلا "أشعر بالسعادة داخل وخارج الملعب وأقدر حب الناس وهذا يجعلني سعيدا وسأحاول تقديم أقصى ما بوسعي في الملعب. يوجد الكثير من الشغف والتاريخ الكروي هنا وأنا سعيد بمستوى اللعبة. أنا حقا متفاجئ بالمستوى في السعودية لأننا في أوروبا لا نشاهد الكثير من مباريات كرة القدم هنا".

وسجل بنزيمة ثلاثة أهداف فقط في الدوري وقد أثرت عليه الإصابة التي أبعدت عن عدة مباريات لفريقه الاتحاد الذي يحتل المركز الرابع بالدوري برصيد 19 نقطة ويتأخر بفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر.

وأضاف المهاجم الفرنسي "يشاهد الكثيرون الآن مباريات الدوري السعودي بعد جلب الكثير من الأسماء الكبيرة للمسابقة".

ومنذ بدء كريستيانو رونالدو مسيرته مع النصر مطلع العام الجاري، تدفقت أسماء لامعة من أوروبا إلى فرق السعودية، مثل بنزيمة ونيمار ونغولو كانتي ورياض محرز وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وعن أداء الاتحاد هذا الموسم قال بنزيمة "بدأنا الموسم بشكل جيد والتشكيلة لم تتغير كثيرا عن الموسم الماضي وهذا شيء جيد بالإضافة لضم لاعبين جدد لتدعيم الصفوف".

وعن إصابته قال بنزيمة "لقد كنت أعاني من إصابة لكنني أفضل الآن وأتدرب بكامل لياقتي. الفريق يتطور من مباراة لأخرى وأنا كذلك وهذا هو المهم لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هو حصد البطولات في نهاية الموسم".

وتعرض بنزيمة لإصابة في عضلة الفخذ اليمنى الشهر الماضي أبعدته عن صفوف الاتحاد لعدة مباريات في كافة المسابقات.