إسبانيا تهزم أسكلندا وتحرمها حسم التأهل إلى "يورو 2024"

فاز المنتخب الإسباني على نظيره الاسكتلندي 2 - صفر يوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة 73 ، قبل أن يضيف أويهين سانسيت الهدف الثاني في الدقيقة 86.

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ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، مؤجلا بذلك حسم المنتخب الاسكتلندي صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة، لبطاقة العبور مباشرة إلى النهائيات.