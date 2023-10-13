سباليتي يتحدث عن مغادرة تونالي وزانيولو معسكر إيطاليا

دافع لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم عن قرار السماح لساندرو تونالي ونيكولو زانيولو بمغادرة معسكر المنتخب بعد طلبهما في تحقيق للشرطة.
وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس إن الادعاء في تورينو أخطر اللاعبين بأنهما قيد التحقيق خلال وجودهما في مركز تدريب المنتخب الوطني في كوفيرتشانو قبل مباراتي مالطا وإنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا. ولم يحدد الاتحاد طبيعة هذا التحقيق.
وأبدى سباليتي في حديثه لمحطة سكاي سبورتس يوم الجمعة دعمه للقرار دون الكشف عن متخذيه.
وقال سباليتي "ليس من الجيد أن أقول من اتخذ القرار، يكفي القول إنه القرار الصحيح. لا يمكن أن نسمح للاعبين تعرضا لصدمة كهذه أن يلعبا مباراة. الآن، دعونا نفكر بشأن اللعب، فقدنا جهود بطلين لكننا لا زلنا فريقا قويا جدا".
وتواصلت رويترز مع وكلاء اللاعبين للحصول على تعليق يوم الخميس.
وقال ممثلو الادعاء في تورينو يوم الأربعاء إنهم يحققون مع لاعب كرة قدم إيطالي آخر، نيكولو فاجيولي، بسبب أنشطة مراهنة غير قانونية.
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