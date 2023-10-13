اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سباليتي دافع عن قرار السماح لساندرو تونالي ونيكولو زانيولو بمغادرة معسكر المنتخب

سباليتي يتحدث عن مغادرة تونالي وزانيولو معسكر إيطاليا

باري - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دافع لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم عن قرار السماح لساندرو تونالي ونيكولو زانيولو بمغادرة معسكر المنتخب بعد طلبهما في تحقيق للشرطة.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس إن الادعاء في تورينو أخطر اللاعبين بأنهما قيد التحقيق خلال وجودهما في مركز تدريب المنتخب الوطني في كوفيرتشانو قبل مباراتي مالطا وإنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا. ولم يحدد الاتحاد طبيعة هذا التحقيق.

مادة اعلانية

وأبدى سباليتي في حديثه لمحطة سكاي سبورتس يوم الجمعة دعمه للقرار دون الكشف عن متخذيه.

وقال سباليتي "ليس من الجيد أن أقول من اتخذ القرار، يكفي القول إنه القرار الصحيح. لا يمكن أن نسمح للاعبين تعرضا لصدمة كهذه أن يلعبا مباراة. الآن، دعونا نفكر بشأن اللعب، فقدنا جهود بطلين لكننا لا زلنا فريقا قويا جدا".

وتواصلت رويترز مع وكلاء اللاعبين للحصول على تعليق يوم الخميس.

وقال ممثلو الادعاء في تورينو يوم الأربعاء إنهم يحققون مع لاعب كرة قدم إيطالي آخر، نيكولو فاجيولي، بسبب أنشطة مراهنة غير قانونية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أول خطوة إسرائيلية للتحول من القصف الجوي للتوغل البري في غزة أول خطوة إسرائيلية للتحول من القصف الجوي للتوغل البري في غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط