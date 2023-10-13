اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سجل هالاند ثنائية

هالاند ينعش آمال النرويج قبل مواجهة إسبانيا

لارنكا - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أنعشت النرويج فرصها بالتأهل إلى كأس أوروبا 2024 بعد اكتساحها منتخب قبرص 4 - صفر ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى في التصفيات.

وتقدم المنتخب النرويجي في الدقيقة 33 عن طريق ألكسندر سورلوث، قبل أن يضيف إيرلينغ هالاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 65 و72.

مادة اعلانية

وفي الدقيقة 81 أضاف فريدريك أورسينس الهدف الرابع للمنتخب النرويجي.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب قبرص ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هجوم ضخم ومعقد ومفاجئ شنته حماس على إسرائيل.. فكيف تمت العملية؟ هجوم ضخم ومعقد ومفاجئ شنته حماس على إسرائيل.. فكيف تمت العملية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط