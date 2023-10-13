هالاند ينعش آمال النرويج قبل مواجهة إسبانيا

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أنعشت النرويج فرصها بالتأهل إلى كأس أوروبا 2024 بعد اكتساحها منتخب قبرص 4 - صفر ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى في التصفيات.
وتقدم المنتخب النرويجي في الدقيقة 33 عن طريق ألكسندر سورلوث، قبل أن يضيف إيرلينغ هالاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 65 و72.
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وفي الدقيقة 81 أضاف فريدريك أورسينس الهدف الرابع للمنتخب النرويجي.
ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب قبرص ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.
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