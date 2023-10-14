إسبانيا تصطدم بالنرويج وهالاند لحسم التأهل إلى كأس أوروبا

تشهد الجولة الثامنة من تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم بين يومي الأحد والثلاثاء، احتمال تأهل المزيد من المنتخبات إلى النهائيات، على غرار إسبانيا وأسكتلندا وتركيا وألبانيا والنمسا.

وكانت منتخبات فرنسا، بلجيكا والبرتغال ضمنت يوم الجمعة بلوغ النهائيات التي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.

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وبعد فرملتها انطلاقة أسكتلندا الصاروخية في المجموعة الأولى، عندما حققت خمسة انتصارات توالياً، ستحجز إسبانيا بطاقة التأهل بحال فوزها على ضيفتها النرويج يوم الأحد.

وستكون أسكتلندا قادرة على التأهل دون أن تلعب، بحال إخفاق النرويج بالفوز على إسبانيا.

لكن إسبانيا الفائزة على أسكتلندا (2-0) والتي قلصت الفارق إلى ثلاث نقاط معها (15-12) مع مباراة أقل في رصيدها، ستكون مهمتها صعبة بمواجهة النرويج الثالثة (10) والتي تضمّ في صفوفها الهداف الفتاك لمانشستر سيتي الإنجليزي إرلينغ هالاند.

قال لاعب الوسط الإسباني رودري بعد الفوز الصعب على أسكتلندا "الفضيلة الأكبر لدينا هي الصبر. مع مرور الوقت والتعب ظهرت المساحات".

ويغيب عن "لا روخا" الجناح نيكو وليامز والمدافع أليخاندرو بالدي للاصابة، فاستدعى المدرب لويس دي لا فوينتي ظهير فياريال الأيسر ألفونسو بيدرازا ليحل بدلا من بالدي.

وشرح دي لا فوينتي عن المباراة المقبلة "النرويج مختلفة. سنحاول أخذ المبادرة وتقليص قدراتها الهجومية".

وفي المجموعة الرابعة، ستبلغ تركيا النهائيات بحال فوزها على ضيفتها لاتفيا مع اخفاق ويلز بالفوز على ضيفتها كرواتيا.

تتصدر تركيا بـ13 نقطة، بفارق ثلاث عن كرواتيا وست عن كل من أرمينيا وويلز.

آخر انجازات تركيا التفوق بهدف على أرض كرواتيا ثالثة المونديال التي قال مدربها زلاتكو داليتش "استحقت تركيا الفوز. كنا سيئين. ارتكبنا الكثير من الأخطاء منذ البداية. لم ننجح بفرض أسلوبنا ونستحق الخسارة".

واقتربت ألبانيا من التأهل للمرة الثانية في تاريخها بعد 2016، بحال تعادل وصيفتها بفارق أربع نقاط بولندا مع مولدوفا وعدم فوز التشيك على ضيفتها جزر فارو ضمن المجموعة الخامسة.

وبعد تأهل بلجيكا عن المجموعة السادسة، ستكون النمسا قادرة على اللحاق بها بحال فوزها على مضيفتها أذربيجان، أو إذا تفادت الخسارة بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر مع فشل السويد بالفوز على أرض بلجيكا.

وبعد خسارتها للمرة الثانية أمام فرنسا، يتعيّن على هولندا، حاملة لقب 1988، الفوز على مضيفتها اليونان يوم الاثنين، للحفاظ على آمال منطقية بالحلول في المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى النهائيات.

وضمنت فرنسا، وصيفة بطل العالم، التأهل بستة انتصارات توالياً في المجموعة الثانية، فيما تملك اليونان 12 نقطة، بفارق ثلاث عن هولندا التي لعب مباراة أقل.

وتشهد الجولة قمة منتظرة يوم الثلاثاء في المجموعة الثالثة بين إنجلترا وضيفتها إيطاليا حاملة اللقب.

وفيما تلعب إيطاليا مع مالطا يوم السبت، تتصدر إنكلترا الترتيب برصيد 13 نقطة من 15 ممكنة، بفارق ست نقاط عن كل من إيطاليا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية.

وفيما حققت إنجلتراً فوزاً ودياً الجمعة على أستراليا 1-0 في ويمبلي، تشهد تشكيلة إيطاليا أزمات متواصلة.

استبعد الاتحاد الإيطالي لاعب الوسط ساندرو تونالي والمهاجم نيكولو زانيولو من تجمع المنتخب، على خلفية فتح تحقيق في مراهنات رياضية غير مشروعة.

وتلقى ضربة معنوية جديدة، بعدما اكد مغادرة المهاجم فيديريكو كييزا لمركز التدريب وعودته إلى ناديه يوفنتوس بسبب مشكلات في عضلات فخذه.

غيابات دفعت المدرب الجديد لوتشانو سباليتي الذي حلّ بدلاً من روبرتو مانشيني المنتقل لتدريب السعودية، إلى استدعاء مهاجم روما ستيفان الشعراوي (29 مباراة دولية، 6 أهداف) للمرة الأولى منذ مارس 2021.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعات العشر مباشرة إلى النهائيات المقررة في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو 2024.

وبحال التعادل بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة. تُحسم ثلاث بطاقات أخيرة في مارس 2024 عبر ملحق يتحدّد بحسب ترتيب مستويات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.