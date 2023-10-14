ثنائية مبابي في هولندا تقود فرنسا إلى "يورو 2024"

تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا العام المقبل، بتغلبه على مضيفه الهولندي 2 - 1 يوم الجمعة في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات، والتي شهدت فوز اليونان على إيرلندا 2 - صفر.
وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدما بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة السابعة.
وفي الشوط الثاني، سجل مبابي الهدف الثاني له وللمنتخب الفرنسي في الدقيقة 53، قبل أن يسجل كويليندشي هارتمان هدف المنتخب الهولندي في الدقيقة 83.
ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله بشكل رسمي لليورو، فيما توقف رصيد المنتخب الهولندي عند تسع نقاط في المركز الثالث.
وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب اليوناني على مضيفه الإيرلندي بهدفين نظيفين أحرزهما جيورجيوس جياكوماكيس وجيورجيوس ماسوراس في الدقيقتين 20 والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
ورفع المنتخب اليوناني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، ليقترب من التأهل لليورو، فيما توقف رصيد المنتخب الإيرلندي عن ثلاث نقاط في المركز الرابع.
-
منتخب فرنسا يفتقد كوندي وأوباميكانو أمام هولندايفتقد المنتخب الفرنسي لجهود المدافعين دايوت أوباميكانو وجول كوندي خلال المواجهة أمام هولندا في تصفيات يورو 2024 بجانب المواجهة الودية أمام ... رياضة عالمية
-
مبابي يوافق على قيادة منتخب فرنساكشفت تقارير إعلامية فرنسية مساء يوم الاثنين أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان البالغ عمره 24 عاما وافق على شارة قيادة منتخب فرنسا خلفا للحارس ... رياضة عالمية
-
بلماضي يشيد باللاعبين الذين رفضوا منتخب فرنساأشاد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بموقف اللاعبين الذين اختاروا الانضمام لكتيبة "محاربي الصحراء" على اللعب للمنتخب الفرنسي، ... رياضة عربية