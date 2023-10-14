رونالدو يقود البرتغال إلى كأس أوروبا بـ"العلامة الكاملة"

تابعت البرتغال، بطلة 2016، انطلاقتها المثالية وحجزت بطاقتها الى النهائيات بالعلامة الكاملة وفوز سابع تواليا عندما تغلبت على ضيفتها سلوفاكيا 3-2 بينها ثنائية لقائدها المخضرم كريستيانو رونالدو الجمعة على ملعب "دو دراغاو" في بورتو في الجولة السابعة من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة نهائياتها في ألمانيا الصيف المقبل.

وسجل مهاجم النصر السعودي رونالدو (38 عاما) ثنائيته في الدقيقتين 29 من ركلة جزاء و72، بعدما افتتح مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي غونزالو راموس التسجيل (18)، فيما سجل مهاجم فينورد الهولندي دافيد هانتشكو (69) ولاعب وسط نابولي الايطالي ستانيسلاف لوبوتكا (80) هدفي سلوفاكيا.

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ورفع رونالدو غلته من الاهداف إلى 125 في مباراته الدولية الـ202. وهي المرة الثامنة التي تبلغ فيها البرتغال العرس القاري في تاريخها.

وهو الفوز السابع تواليا للبرتغال، وصيفة نسخة 2004 على أرضها، فعززت صدارتها للمجموعة برصيد 21 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام مطارتها المباشرة سلوفاكيا.

وضغطت البرتغال منذ البداية بهدف افتتاح مبكر للتسجيل، وكاد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي برونو فرنانديز يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها حارس مرمى نيوكاسل الانجليزي مارتن دوبرافكا (14).

وردت سلوفاكيا بتسديدة من مسافة قريبة لمهاجم بوافيستا البرتغالي روبرت بوزينيك ردها القائم الأيمن (15).

ونجح مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي راموس في افتتاح التسجيل بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لفرنانديش (18). وهو الهدف الثالث لراموس في أربع مباريات في التصفيات. أنقذ الحارس دوبرافكا مرماه من هدف ثان بتصديه لرأسية من مسافة قريبة لفرنانديز (25).

وحصلت البرتغال على ركلة جزاء اثر لمسة يد على مدافع كوبنهاغن الدنماركي دينيس فافرو اثر تمريرة عرضية لجناح ميلان الإيطالي رافايل لياو، فانبرى لها القائد رونالدو زاحفة بيمناه على يسار الحارس دوبرافكا (29).

وأهدر راموس فرصة تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من رونالدو فتوغل داخل المنطقة فتلاعب باحد المدافعين وسدد برعونة ابعدها الحارس (37).

وتوغل لياو من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية الى فرنانديز عند حافة المنطقة ومنه الى جناح مانشستر سيتي الانجليزي برناردو سيلفا غير المراقب فسددها قوية ابعدها الحارس وتهيأت أمام رونالدو الذي لم يكن يتوقعها فتابعها بجوار القائم الايمن (39). وحرم القائم الايمن راموش من هز الشباك عندما ابعد كرته من مسافة قريبة اثر تسديدة قوية لرونالدو ارتدت من احد المدافعين (43).

وكاد رونالدو يفعلها بتسديدة أكروباتية من مسافة قريبة فوق العارضة (45+1). وقلص هانتشكو الفارق بتسديدة من خارج المنطقة (69).

لكن رونالدو أعاده الى سابق عهده عندما استغل كرة عرضية لفرنانديز وتابعها داخل المرمى الخالي (72). وقلص لوبوتكا الفارق مجددا بتسديدة قوية من خارج المنطقة (80).

وأنقذ الحارس مرماه من هدف رابع بتصديه ببراعة لتسديدتين من مسافة قريبة للبديلين جواو فيليكس وديوغو جوتا (90+1)، وأخرى للأخير (90+2).

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت إيسلندا مع لوكسمبورغ بهدف لأوري أوسكارسون (23) مقابل هدف لجيرسون رودريغيس (46)، وخسرت ليشتنشتاين أمام البوسنة والهرسك بهدفين نظيفين سجلهما عمار رحمانوفيتش (13) وميروسلاف ستيفانوفيتش (41).