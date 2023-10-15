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يوم الثلاثاء تلعب إيطاليا أمام إنجلترا

إيطاليا تستعد لقمة إنجلترا برباعية في مرمى مالطا

باري - د ب أ
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اكتسح المنتخب الإيطالي ضيفه المالطي 4 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

وتقدم المنتخب الإيطالي في الدقيقة 22 عن طريق جياكومو بونافنتورا، قبل أن يضيف دومينيكو بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

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وفي الدقيقة 63 سجل بيراردي الهدف الثاني له والثالث لإيطاليا، فيما اختتم ديفيد فراتسي الرباعية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر منتخب إنجلترا، وبفارق الأهداف عن أوكرانيا في المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر يحتل منتخب مالطة المركز الخامس والأخير بدون ر صيد من النقاطن بفارق سبع نقاط خلف منتخب مقدونيا الشمالية.

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