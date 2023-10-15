مدرب إسبانيا: لن نركز على هالاند فقط

يمكن للمنتخب الأسكتلندي أن يضمن تأهله إلى كأس أمم أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا، وذلك حينما يستضيف المنتخب النرويجي نظيره الإسباني في أوسلو مساء يوم الأحد، حيث سيتحول الاهتمام إلى إيرلنغ هالاند.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فريق المدرب ستيف كلارك خسر صفر- 2 أمام الإسبان في إشبيلية يوم الخميس، وكانت تلك الخسارة هي الأولى بعد خمس انتصارات في المجموعة الأولى بالتصفيات، ليتفوق على فريق المدرب لويس دي لا فوينتي بفارق ثلاث نقاط.

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وسيواجه المنتخب الأسكتلندي نظيره الفرنسي في مدينة ليل يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال فشل النرويج في الفوز على إسبانيا سيؤمن ذلك الظهور الثاني على التوالي للمنتخب الأسكتلندي في نهائيات أمم أوروبا.

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات لدي لا فوينتي حيث أشاد بدفاع فريقه وذلك خلال استعداداته لمواجهة ماكينة الأهداف النرويجي (هالاند).

وقال دي لا فوينتي: "سنبحث عن تقديم أفضل نسخة مننا على الإطلاق، مع التركيز على محاولة إيقاف هجوم النرويج".

وأضاف: "نحن نعلم أهمية هالاند، لكنه ليس الوحيد، لا يوجد خطة هالاند، هالاند لديه دور هجومي محدد، لكنني سعيد بالعمل الذي يقدمه المدافعون في فريقي".