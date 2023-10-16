اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أوسيمين نيجريا
الهداف تعرض لإصابة عضلية في مباراة السعودية

أوسيمين يترك معسكر نيجيريا ويعود إلى إيطاليا

أبوجا - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن مهاجميه فيكتور أوسيمين ترك معسكر الفريق في البرتغال قبل خوض مباراة ودية مع موزمبيق.

وعاد أوسيمين إلى إيطاليا بعد تعرّضه لاصابة عضلية بالفخذ، خلال المباراة الودية ضد السعودية الجمعة.

مادة اعلانية

ولم يشرح البيان مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها هداف نابولي الإيطالي، رغم خضوعه لصورة مقطعية بالرنين المغناطيسي السبت.

وغادر المهاجم (24 عاماً) الملعب دون مساعدة في الدقيقة 55 من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وسجّل أوسيمين ستة أهداف هذا الموسم في الدوري الذي يحمل نابولي لقبه، في موسم رائع أحرز خلاله النيجيري لقب هداف المسابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط