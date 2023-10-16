أوسيمين يترك معسكر نيجيريا ويعود إلى إيطاليا

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أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن مهاجميه فيكتور أوسيمين ترك معسكر الفريق في البرتغال قبل خوض مباراة ودية مع موزمبيق.
وعاد أوسيمين إلى إيطاليا بعد تعرّضه لاصابة عضلية بالفخذ، خلال المباراة الودية ضد السعودية الجمعة.
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ولم يشرح البيان مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها هداف نابولي الإيطالي، رغم خضوعه لصورة مقطعية بالرنين المغناطيسي السبت.
وغادر المهاجم (24 عاماً) الملعب دون مساعدة في الدقيقة 55 من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.
وسجّل أوسيمين ستة أهداف هذا الموسم في الدوري الذي يحمل نابولي لقبه، في موسم رائع أحرز خلاله النيجيري لقب هداف المسابقة.
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