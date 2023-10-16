فولكروغ سعيد بالعودة إلى ألمانيا عبر "طائرة خاصة"

رحب مهاجم المنتخب الألماني نيكلاس فولكروغ بقرار نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بإعادة لاعبيه إلى ألمانيا على متن طائرة خاصة بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب.

ويشعر عدد من مدربي فرق الدوري الألماني بحالة من الغضب إزاء المباراة الودية التي يخوضها المنتخب الألماني، تحت قيادة مديره الفني الجديد جوليان ناغلسمان، أمام نظيره المكسيكي في فيلادلفيا مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت ألمانيا).

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ويلتقي بوروسيا دورتموند مع فيردر بريمن يوم الجمعة لدى استئناف منافسات الدوري الألماني وهو ما يعني أن لاعبي دورتموند سيكون أمامهم وقت قصير للعودة.

وقرر بوروسيا دورتموند ترتيب رحلة جوية بطائرة خاصة لعودة لاعبيه وهو ما أثنى عليه المهاجم فولكروغ الذي سيعود من خلالها مع زملائه ماتس هوملز ونيكلاس زوله وجوليان براندت.

وقال فولكروغ: أعتقد أنه أمر رائع أن يفعل بوروسيا دورتموند هذا. فالجميع يعرف أننا، اللاعبون الدوليون الأربعة، نلعب دورا محددا بفريق دورتموند، ونؤديه بشكل جيد.

ومن المفترض أن يصل اللاعبون الأربعة إلى دورتموند مساء الأربعاء، بينما يصل باقي لاعبي المنتخب الألماني إلى فرانكفورت صباح الخميس.

وأضاف فولكروغ: المدرب يرغب في عودتنا بأسرع شكل ممكن كي نتمكن من النوم في منازلنا لليلتين قبل أن ينتظر منا تقديم أحد العروض القوية مع الفريق مجددا.