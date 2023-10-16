مدرب إسبانيا: المنتخب حقق تقدماً استثنائياً

أكد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا، بعد فوز فريقه 1-صفر على النرويج وضمانه التأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم يوم الأحد أن فريقه حقق تقدما "استثنائيا" خلال الأشهر الأخيرة.

وبعد الخروج من دور 16 في كأس العالم 2022 في قطر، وهو ما تسبب في الاستغناء عن خدمات المدرب السابق لويس إنريكي، خسر منتخب إسبانيا 2-صفر أمام اسكتلندا في مارس الماضي ليطرح البعض تساؤلات حول مستقبل دي لافوينتي رغم أنها كانت مباراته الثانية فقط على رأس الجهاز الفني للمنتخب.



لكن إسبانيا بعد ذلك فازت في أربع مباريات متتالية في التصفيات الأوروبية وأحرزت 16 هدفا بينما حافظت على نظافة شباكها في أخر ثلاث مباريات. كما فازت أيضا بدوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي.



وقال دي لافوينتي للصحفيين: أنا سعيد لأنني أرى أن الفريق حقق تقدما استثنائيا. وهناك شعور بالتلاحم في الفريق والتماسك. فريق للمستقبل وهذا يسبب لنا أقصى سعادة.



وأتبع: عملية التعلم مستمرة بانتظام. يتعلم المرء من المواقف غير الجيدة ومن تلك الجيدة أيضا. لكننا كنا على يقين بأننا لم نخرج كثيرا جدا عن النص. وأعني بذلك أننا حققنا التغيير الذي كان مطلوبا والذي كنا نعرفه.

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