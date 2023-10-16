مطالبة الفرنسي توديبو بتفسير "ضحكته" خلال دقيقة صمت

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طالب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من مدافع المنتخب الوطني جان-كلير توديبو تفسير سبب ضحكه خلال دقيقة صمت قبل مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2024 الأسبوع الماضي.
وتم تصوير مدافع نيس البالغ 23 عاماً وهو يضحك أثناء دقيقة صمت على ضحايا الحرب القائمة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.
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كما كانت دقيقة الصمت التي سبقت فوز فرنسا على هولندا 2-1 الجمعة في أمستردام، تكريما لمدرس قتل الأسبوع الماضي في مدينة أراس بشمال فرنسا في جريمة صنفتها الحكومة بأنها هجوم إرهابي.
وبعث مجلس الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الاثنين رسالة إلى توديبو يطالبه فيها بإيضاحات، وذلك وفق ما أفاد رئيسه باتريك أنتون لوكالة فرانس برس.
ويتواجد توديبو في تشكيلة المنتخب التي ستواجه اسكتلندا الثلاثاء ودياً في ليل.
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