هبوط أسهم مانشستر يونايتد بنسبة 23%

هوت أسهم نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بما يصل إلى 23% يوم الاثنين على خلفية تقارير تشير إلى أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات يسعى إلى الاستحواذ على 25% فقط من النادي.

وتراجعت الأسهم بنسبة 10.5٪ إلى 17.88 دولار في فترة التداول التي تسبق جلسة السوق العادية. وإذا استمرت الخسائر قد تصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر.

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ونقلت رويترز عن شخص مطلع على الأمر الأحد قوله إن راتكليف سيدفع أكثر من 1.5 مليار دولار مقابل الحصة في مانشستر يونايتد إذا قبلت عائلة غليزر التي تسيطر على النادي عرضه.

وأضاف المصدر أن عرض راتكليف سينتج عنه تقييم مانشستر يونايتد بما يقرب من 6.5 مليار دولار، مع استثناء صافي ديونه التي تزيد عن 600 مليون دولار.

وكان عدد كبير من المشجعين يطالبون بتغيير ملكية مانشستر يونايتد لأن نتائج النادي تراجعت بشكل كبير خلال سيطرة عائلة غليزر على النادي الذي فاز فقط بآخر لقب من ألقابه العشرين في الدوري الممتاز في هذه الفترة.