اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مانشستر يونايتد جماهير
جماهير يونايتد تطالب بانتقال ملكية النادي من عائلة غليزر

هبوط أسهم مانشستر يونايتد بنسبة 23%

مانشستر - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

هوت أسهم نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بما يصل إلى 23% يوم الاثنين على خلفية تقارير تشير إلى أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات يسعى إلى الاستحواذ على 25% فقط من النادي.

وتراجعت الأسهم بنسبة 10.5٪ إلى 17.88 دولار في فترة التداول التي تسبق جلسة السوق العادية. وإذا استمرت الخسائر قد تصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر.

مادة اعلانية

ونقلت رويترز عن شخص مطلع على الأمر الأحد قوله إن راتكليف سيدفع أكثر من 1.5 مليار دولار مقابل الحصة في مانشستر يونايتد إذا قبلت عائلة غليزر التي تسيطر على النادي عرضه.

وأضاف المصدر أن عرض راتكليف سينتج عنه تقييم مانشستر يونايتد بما يقرب من 6.5 مليار دولار، مع استثناء صافي ديونه التي تزيد عن 600 مليون دولار.

وكان عدد كبير من المشجعين يطالبون بتغيير ملكية مانشستر يونايتد لأن نتائج النادي تراجعت بشكل كبير خلال سيطرة عائلة غليزر على النادي الذي فاز فقط بآخر لقب من ألقابه العشرين في الدوري الممتاز في هذه الفترة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط