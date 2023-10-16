هندرسون: رغم "الصافرات".. سأواصل اللعب مع إنجلترا

أكد جوردان هندرسون لاعب وسط منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم حرصه على اللعب باسم فريق بلاده بعد قيادته الفريق في المباراة الودية أمام أستراليا في ملعب ويمبلي اللندني يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 1-صفر رغم خيبة أمله نتيجة إطلاق الجمهور الإنجليزي صيحات الاستهجان بوجهه عند استبداله.



ووضع هندرسون (33 عاما)، الذي يلعب حاليا لنادي الاتفاق السعودي، شارة قيادة الفريق بعد إراحة هاري كين وشارك لمدة 62 دقيقة قبل استبداله.



وقال هندرسون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": ليس جيدا أن تطلق جماهيرك صيحات الاستهجان بوجهك. لكن الناس لهم آراؤهم الخاصة، لن يغير الأمر من شخصي ومما أفعله لهذا الفريق ولبلدي. أنا بالطبع أقدم كل شيء في كل مرة، ولا أزال أود اللعب باسم إنجلترا طالما أستطيع وأن أقدم كل ما يمكنني تقديمه للفريق ولبلدي.





وجدد جوردان دعمه لإعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم نيته التقدم لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034 بعد تنظيم قطر البطولة العام الماضي.



وتابع هندرسون : عندما ننظر إلى قطر وطريقة تنظيمها البطولة نجد أنها كانت بطولة جيدة. وأعتقد أن المشجعين استمتعوا بها وأظن أن البطولة في السعودية لن تكون مختلفة، لذا أرى أن هذه أوقات مهمة وأعتقد أنها ستكون بطولة خاصة إذا انتهى الأمر بفوزها بالتنظيم.



وسيستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي في مباراة مهمة في تصفيات بطولة أوروبا 2024 الثلاثاء.



مادة اعلانية