هوملز: آمل أن لا يعيد التاريخ نفسه أمام المكسيك

يأمل ماتس هوملز لاعب قلب دفاع المنتخب الألماني ألا يعيد التاريخ نفسه عندما يخوض المنتخب ثاني مبارياته الودية تحت قيادة مديره الفني الجديد جوليان ناغلسمان، حيث يلتقي نظيره المكسيكي صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش، بعد أكثر من 5 سنوات على الهزيمة التي تلقاها في مونديال روسيا.

واستهل المنتخب الألماني مشواره تحت قيادة ناغلسمان بالفوز على نظيره الأمريكي 3 - 1 الأول السبت وديا.

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وتلقت ألمانيا هزيمة أمام المكسيك في كأس العالم 2018، أسهمت بتوديع حامل اللقب منتخب ألمانيا من دور المجموعات.

وقال هوملز للصحفيين بشأن الهزيمة أمام المنتخب المكسيكي 1-0 في مونديال روسيا: المنتخب المكسيكي فريق جيد، المباراة الأخيرة أمامهم لم تمر بشكل جيد بالنسبة لي شخصيا وبالنسبة لنا كفريق. والآن نرغب في تقديم عمل جيد.

ومن التشكيل الأساسي الذي خاض مباراة 2018 أمام المكسيك، يتواجد بالمنتخب الألماني حاليا فقط توماس مولر الذي قد يسجل مشاركته رقم 125 بقميص منتخب بلاده، وكذلك جوايان براندت الذي شارك من مقاعد البدلاء في ذلك اللقاء.