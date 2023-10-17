المخضرم إيفانز: مانشستر يونايتد أنقذني من الاعتزال

كشف جوني إيفانز مدافع منتخب إيرلندا الشمالية أنه واجه إمكانية إنهاء مسيرته العام الماضي بسبب سلسلة من الإصابات قبل أن ينقذه ناديه السابق مانشستر يونايتد.

وعانى إيفانز من إصابات في ربلة الساق مع ليستر سيتي وتركه النادي الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

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وبعد ذلك وقع إيفانز البالغ عمره 35 عاما عقدا قصير الأجل مع يونايتد في اليوم الأخير للانتقالات، وخاض أربع مباريات منذ عودته وشارك أساسيا في الفوز على بيرنلي وبرنتفورد في الدوري الممتاز.

وقال إيفانز للصحفيين قبل مباراة إيرلندا الشمالية ضد سلوفينيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 يوم الثلاثاء: أعتقد أنني مررت بمرحلة العام الماضي حيث بدأت أفكر في أنها نهاية مسيرتي.



وواصل: لم أتمكن من التغلب على الإصابات، وفي كل مرة عدت كنت أشعر فيها بالانهيار. لكن أشعر أنني تغلبت على ذلك الشعور وعدت مجدداً.



وأضاف إيفانز، الذي نشأ في أكاديمية يونايتد ولعب أكثر من 190 مباراة مع النادي في فترته الأولى بين عامي 2006-2015 وفاز بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز: لقد تدربت كثيرا وتركت كل ذلك خلفي وأكملت المباريات".



ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في الدوري الممتاز وسيواجه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب يوم السبت المقبل.