اليابان تهزم تونس وتحقق انتصارها السادس على التوالي

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حققت اليابان سادس انتصاراتها الودية على التوالي بعد الفوز على ضيفتها تونس بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء ضمن فترة التوقف الدولي.
وافتتح كيوجو فوروهاشي التسجيل لمنتخب اليابان في الدقيقة 43، فيما تكفل جونيا إيتو بإحراز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.
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وفاز منتخب اليابان على السلفادور، بيرو، ألمانيا، تركيا وكندا في المباريات الودية التي خاضها العام الحالي.
وتستعد تونس لخوض تصفيات كأس العالم 2026 وكذلك كأس أمم إفريقيا، بينما تتحضر اليابان للمشاركة في كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر.
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