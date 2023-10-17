إيقاف فاجولي لاعب يوفنتوس 7 أشهر

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إيقاف نيكولو فاجولي لاعب وسط يوفنتوس سبعة أشهر بسبب انتهاك لوائح المراهنات، بعدما وافق على صفقة الإقرار بالذنب مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي تضمنت العلاج من إدمان القمار.



وكان فاجولي (22 عاماً) والذي كان يخضع للعلاج بواسطة إخصائي بسبب إدمانه للقمار، أبلغ اتحاد الكرة الإيطالي بشأن مسألة انتهاك لوائح المراهنات، وتعاون مع السلطات من أجل تخفيف عقوبته، فيما تم تغريمه 12.5 ألف يورو.

وبموجب هذا التعاون قضى اتحاد الكرة الإيطالي بتقليص عقوبة إيقاف فاجولي إلى سبعة أشهر فقط، بعد أن كانت العقوبة الأدنى لمثل هذه الحالات ثلاثة أعوام للاعبين الذين يتورطون في المراهنة على المباريات.

مادة اعلانية