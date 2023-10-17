اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مشجعو السويد
المباراة ألغيت عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل

بلجيكا تخاطر بصدارتها دعماً للسويد

بروكسل - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أبدى منتخب بلجيكا استعداده للمخاطرة بالحصول على تصنيف أدنى في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بعد مقتل مشجعين سويديين قبل مباراة المنتخبين يوم الاثنين.

ووافق منتخب بلجيكا على إنهاء لقائه ضد ضيفه منتخب السويد بالتعادل في التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، وذلك عقب إلغاء المباراة التي جرت بينهما على ملعب "الملك بودوان" في العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد وقوع هجوم إرهابي.

مادة اعلانية

وخاض منتخب بلجيكا المباراة بعدما ضمن تأهله رسميا لنهائيات أمم أوروبا، المقرر إقامتها في يونيو القادم، حيث يتصدر حاليا جدول ترتيب المجموعة السادسة بالتصفيات، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب النمسا، الذي حجز ورقة الترشح للبطولة القارية أيضا.

وقال مانو ليروي، مدير الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، لصحيفة "لو سوار" البلجيكية يوم الثلاثاء : لن نطلب من السويد خسارة المباراة. نريد إظهار الاحترام بعد ما حدث، والحل الأكثر عدالة هو تسجيل المباراة بالتعادل 1 - 1، حتى لو ساعد ذلك النمسا على التربع على صدارة المجموعة في نهاية المطاف.

وختم ليروي: سوف اتواصل مع الاتحادين السويدي والنمساوي وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لدفع الأمور في هذا الاتجاه، ففي مرحلة ما يجب أن تسود الأخلاق والروح الرياضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قدرات التشكيلات العسكرية الإسرائيلية التي تتأهب لاجتياح غزة قدرات التشكيلات العسكرية الإسرائيلية التي تتأهب لاجتياح غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط