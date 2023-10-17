حادثة مقتل شخصين توقف مباراة بلجيكا والسويد

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إيقاف مباراة بلجيكا والسويد ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2024 بين الشوطين بعد مقتل سويديين اثنين بالرصاص في بروكسل في وقت سابق يوم الاثنين.
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقعه على الإنترنت: تم ايقاف المباراة بين الشوطين لأسباب أمنية. سيتم تقديم المزيد من المعلومات قريبا.
وقالت محطة محطة (تي.في6) التلفزيونية السويدية إن لاعبي السويدي أبلغوا الاتحاد الأوروبي بأنهم لا يريدون خوض الشوط الثاني ووافق منتخب بلجيكا على ذلك.
وكانت النتيجة هي التعادل 1-1 عندما وردت أنباء ايقاف المباراة وطُلب من مشجعي السويد البقاء في الاستاد.
وحجزت بلجيكا بالفعل مكانها في النهائيات المقررة في ألمانيا العام المقبل، بينما فشلت السويد في التأهل.
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