عودة بطلي "فضيحة" هدف ليفربول إلى تحكيم المباريات

سيعود حكام تقنية الفيديو الذين شاركوا في خطأ حرمان ليفربول من هدف في الخسارة 2-1 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الشهر الماضي، لإدارة مباريات الأسبوع المقبل.

وبعد الخطأ، استبدلت رابطة الحكام دارين إنغلاند ودان كوك في مباراتين بالجولة ذاتها قبل استبعادهما من الجولة السابقة.



وسيكون إنغلاند حكما رابعا عندما يستضيف برنتفورد فريق بيرنلي، بينما سيكون كوك حكما مساعدا في مباراة مانشستر يونايتد على ملعب شيفيلد يونايتد.

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