فان دايك ينعش آمال هولندا بالتأهل إلى كأس أوروبا

وضع القراءة
100% حجم الخط
أنعش منتخب هولندا آمال التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا بفضل فوزه القاتل على مضيفه اليوناني بهدف يوم الاثنين في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات، فيما فازت إيرلندا على جبل طارق بأربعة أهداف دون رد.
وعلى ملعب أوباب أرينا، خطف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي هدف الفوز القاتل لهولندا من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.
مادة اعلانية
وتأهل منتخب فرنسا إلى البطولة القارية بتصدره المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية، ويقتسم اليونان وهولندا المركز الثاني برصيد 12 نقطة ليشتعل الصراع بينهما على بطاقة التأهل الثانية، فيما يأتي منتخب ايرلندا في المركز الثالث برصيد تسع نقاط وأخيرا منتخب جبل طارق في المركز الأخير بلا نقاط.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ثنائية مبابي في هولندا تقود فرنسا إلى "يورو 2024"تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا العام المقبل، بتغلبه على مضيفه الهولندي 2 - 1 يوم ... رياضة عالمية
-
منتخب فرنسا يفتقد كوندي وأوباميكانو أمام هولندايفتقد المنتخب الفرنسي لجهود المدافعين دايوت أوباميكانو وجول كوندي خلال المواجهة أمام هولندا في تصفيات يورو 2024 بجانب المواجهة الودية أمام ... رياضة عالمية
-
غضب في بولندا بعد اعتقال لاعبين من ليغيا وارسو في هولنداأكد مسؤولون أن الشرطة الهولندية اعتقلت اثنين من لاعبي نادي ليغيا وارسو البولندي بعد مباراة الفريق في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الليلة الماضية ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية