فان دايك ينعش آمال هولندا بالتأهل إلى كأس أوروبا

أنعش منتخب هولندا آمال التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا بفضل فوزه القاتل على مضيفه اليوناني بهدف يوم الاثنين في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات، فيما فازت إيرلندا على جبل طارق بأربعة أهداف دون رد.

وعلى ملعب أوباب أرينا، خطف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي هدف الفوز القاتل لهولندا من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وتأهل منتخب فرنسا إلى البطولة القارية بتصدره المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية، ويقتسم اليونان وهولندا المركز الثاني برصيد 12 نقطة ليشتعل الصراع بينهما على بطاقة التأهل الثانية، فيما يأتي منتخب ايرلندا في المركز الثالث برصيد تسع نقاط وأخيرا منتخب جبل طارق في المركز الأخير بلا نقاط.