إنجلترا تهزم إيطاليا وتتأهل إلى "يورو 2024"

تأهل المنتخب الإنجليزي رسميا إلى نهائيات بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" وذلك عقب فوزه على ضيفه الإيطالي 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت فوز أوكرانيا على مالطا بذات النتيجة.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، بعدما تقدم المنتخب الإيطالي بهدف أحرزه جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 16 وتعادل المنتخب الإنجليزي عن طريق هاري كين في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الإنجليزي الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق ماركوس راشفورد، ثم أضاف هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 77.

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ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الإيطالي عند عشر نقاط في المركز الثالث.