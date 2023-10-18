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بيلنغهام ساوثغيت
بيلنغهام ومدربه ساوثغيت بعد خروج الأول من ملعب مباراة إنجلترا وإيطاليا يوم الثلاثاء

ساوثغيت: أداء بيلنغهام "لا يصدق".. وتأثيره هائل

لندن - رويترز
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أشاد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا بلاعب الوسط جود بيلنغهام ووصف أداء النجم الشاب بأنه لا يصدق بعد أن قاد فريقه للفوز 3-1 على إيطاليا في ويمبلي والتأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024.

ولم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما من هز الشباك لكن تأثيره كان هائلا، وقال: ساوثغيت للصحفيين أنا سعيد حقا بالطريقة التي سيطرنا بها على المباراة.

وأتبع: مع جود، عقليته لا تصدق بالنسبة لعمره. أن يكون له مثل هذا التأثير في مثل عمره وإظهار هذا النضج الكبير مع هذا القدر من التواضع. نحن محظوظون جدا بوجوده معنا، إنه نقطة انطلاق جيدة للمنتخب.


وأوضح: الطريقة التي يتصرف بها والطريقة التي يلعب بها على أرض الملعب تظهر ذلك، يمتلك هذه المهارات والجودة العالية منذ دخوله المنتخب بالإضافة إلى القوة في لعبه. يمنحنا حلولا عندما نكون في مواقف صعبة، وأعتقد أن اللعب بهذه الثقة الكبيرة وطريقة التفاعل مع الجماهير سمات نادرة في لاعب صغير جدا.

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