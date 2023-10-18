سباليتي: إيطاليا لم تستحق الخسارة بفارق هدفين

قال لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا إن فريقه بحاجة للتعلم من أخطائه بعد الهزيمة 3-1 أمام إنجلترا في المجموعة الثالثة وهو ما سيجعل حامل اللقب مطالبا بمواصلة السعي لضمان التأهل لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وسيتحدد مصير إيطاليا الشهر المقبل عندما تلعب مع مقدونيا الشمالية ثم أوكرانيا، صاحبة المركز الثاني حاليا في المجموعة في آخر مباراتين لها.

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ومع عودتها لمسرح انتصارها بلقب بطولة أمم أوروبا 2020، تقدمت إيطاليا بواسطة الهدف الدولي الأول لجيانلوكا سكاماكا ، لكن هذا لم يكن كافيا في النهاية حيث ضمنت إنجلترا الفوز والثأر من هزيمتها في نهائي البطولة الأخيرة.

وقال سباليتي الذي تولى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي بعد استقالة روبرتو مانشيني "لا أعتقد أن الفريق يستحق الخسارة بفارق هدفين".

وقال عن تشكيلته التي فقدت عددا من المخضرمين الذين كانوا ضمن الفريق الفائز باللقب عام 2021 "نحن بحاجة إلى النمو والتطور في تلك اللحظات المهمة لحسم الفوز بالمباريات".

وأضاف المدرب السابق لنابولي "لعبنا بشكل جيد في معظم فترات المباراة ولكن كان علينا أن نستغل الفرص التي سنحت لنا".

كما لم يكن سباليتي سعيدا بالطريقة التي استقبلت بها شباك إيطاليا الأهداف، حيث سجل هاري كين هدفين وجاء هدف عن طريق ماركوس راشفورد.

وسجل راشفورد بعد أن تفوقت إنجلترا على إيطاليا في هجمة مرتدة في الشوط الثاني، في حين انطلق كين، الذي سجل في وقت سابق من ركلة جزاء، باتجاه كرة طويلة تقليدية ليلحق بها ويسجل الهدف الثالث.

وقال سباليتي "لدينا الجودة اللازمة لمنافسة الجميع" معترفا بأن السرعة والقوة البدنية للاعبين الإنجليز شكلت تحديا صعبا.