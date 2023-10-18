فرنسا تكتسح اسكتلندا في مباراة ودية

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اكتسح منتخب فرنسا ضيفه الاسكتلندي 4-1 في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما الثلاثاء في مدينة ليل بفرنسا.
وتقدم بيلي غيلمور بهدف لمنتخب اسكتلندا في الدقيقة 11 لكن بنيامين بافارد مدافع إنتر ميلان الإيطالي رد بهدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 16 و25.
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وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول حصل منتخب فرنسا على ضربة جزاء ليحرز منها النجم كيليان مبابي الهدف الثالث لبلاده، والثالث والأربعين في مسيرته الدولية محتلا المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للديوك بفارق هدف واحد عن أنطوان غريزمان صاحب المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين .
وفي الشوط الثاني أحرز كينغسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة 70.
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