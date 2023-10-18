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روبياليس هيرموسو
روبياليس استقال من منصبه على خلفية تلك الحادثة

لأول مرة منذ "القبلة".. استدعاء هيرموسو إلى قائمة إسبانيا

مدريد - فرانس برس
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استُدعيت اللاعبة جيني هيرموسو الأربعاء إلى تشكيلة المنتخب الإسباني للسيدات، للمرة الأولى منذ فضيحة قبلة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس عقب إحراز لقب كأس العالم للسيدات في أستراليا.

وضمّت المدربة الجديدة مونتسيرات تومي فاسكيز، لاعبة الوسط البالغة من العمر 33 عاماً، والتي تلعب لفريق باتشوكا المكسيكي، إلى التشكيلة التي ستواجه سويسرا وإيطاليا في وقت لاحق من أكتوبر الحالي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

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وهذه المرة الأولى التي تستدعي فيها فاسكيس هيرموسو إلى المنتخب، بُعيد العاصفة التي احدثتها قبلة روبياليس لها في حفل التتويج باللقب العالمي في 20 أغسطس، رغم استقالة رئيس الاتحاد وإقالة المدرب السابق خورخي فيلدا.

وكانت تومي استدعت الشهر الماضي غالبية اللاعبات الفائزات بكأس العالم إلى تشكيلتها لدوري الأمم الأوروبية، لكنها استبعدت هيرموسو "لحمايتها".

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