لأول مرة منذ "القبلة".. استدعاء هيرموسو إلى قائمة إسبانيا

استُدعيت اللاعبة جيني هيرموسو الأربعاء إلى تشكيلة المنتخب الإسباني للسيدات، للمرة الأولى منذ فضيحة قبلة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس عقب إحراز لقب كأس العالم للسيدات في أستراليا.
وضمّت المدربة الجديدة مونتسيرات تومي فاسكيز، لاعبة الوسط البالغة من العمر 33 عاماً، والتي تلعب لفريق باتشوكا المكسيكي، إلى التشكيلة التي ستواجه سويسرا وإيطاليا في وقت لاحق من أكتوبر الحالي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وهذه المرة الأولى التي تستدعي فيها فاسكيس هيرموسو إلى المنتخب، بُعيد العاصفة التي احدثتها قبلة روبياليس لها في حفل التتويج باللقب العالمي في 20 أغسطس، رغم استقالة رئيس الاتحاد وإقالة المدرب السابق خورخي فيلدا.
وكانت تومي استدعت الشهر الماضي غالبية اللاعبات الفائزات بكأس العالم إلى تشكيلتها لدوري الأمم الأوروبية، لكنها استبعدت هيرموسو "لحمايتها".
-
"صديق روبياليس" يتولى تدريب المنتخب المغربي للسيداتتولى خورخي فيلدا منصب المدير الفني للمنتخب المغربي للسيدات لكرة القدم، وذلك بعد فترة قصيرة من قيادة المنتخب الإسباني للفوز بلقب كأس العالم 2023 لكرة ... رياضة
-
كشف الخطاب الذي رفض روبياليس قراءتهكشفت صحيفة "إل موندو"، يوم الأحد، عن الخطاب الذي رفض لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، قراءته خلال الجمعية العمومية، عقب فضيحة ... رياضة عالمية
-
روبياليس يدرس تغيير نظام مباريات كأس إسبانياأعرب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عن رغبته في تغيير نظام بطولة كأس ملك إسبانيا، بحيث تلعب جميع الأدوار من خلال مباراة واحدة حتى ... رياضة عالمية